Склады с перспективой спроса. КРИО проанализировала ситуацию со складской недвижимостью в регионе

Тренд на развитие логистики и складской недвижимости в последнее время остаётся наиболее устойчивым на рынке коммерческого девелопмента, что обусловлено дефицитом предложения на фоне высокого спроса. Об этом шла речь на Х Байкальском саммите РГУД. В то же время, в Иркутской области эти направления уже не первый год входят в топ приоритетов развития региональной экономики. В чём заключаются преимущества региона на рынке логистики, какие у него есть перспективы и как содействуют бизнесу государственные институты развития, участникам саммита рассказала генеральный директор Корпорации развития Иркутской области (КРИО) Анастасия Оборотова.

Перспективы и проблемы

Как отметила Анастасия Оборотова, в последние годы устойчивый рост интерес к региону проявляют крупные федеральные ретейлеры, инвесторы, девелоперы и логистические компании. И для этого есть ряд причин: выгодное географическое положение региона, достаточно развитая транспортная инфраструктура, представленная всеми видами транспорта, богатая сырьевая база, развитый промышленный комплекс и туристическая привлекательность.

Эти преимущества, по мнению эксперта, делают Иркутскую область перспективным регионом для развития логистики и складской недвижимости. Однако существуют и некоторые проблемы, которые сдерживают этот тренд.

– В первую очередь, речь идёт о необходимости модернизации транспортной инфраструктуры, в том числе, сети придорожного сервиса, а также о дефиците «ресурсной» инфраструктуры. А во-вторых, сдерживающим фактором является недостаточное развитие складской инфраструктуры различных категорий и её дефицит, – прокомментировала Анастасия и более подробно остановилась на второй проблеме.

По её словам, дефицит складских помещений в регионе связан не только с ростом спроса и ограниченным предложением рынка, но и с неравномерным распределением складских площадей, так как большинство объектов расположено в крупных городах области: Иркутске, Ангарске, Братске. Кроме этого, имеет значение высокая стоимость строительства. Дефицит же, в свою очередь, приводит к росту арендных ставок, увеличению стоимости строительства новых объектов, а также к снижению качества складских услуг.

– Региональная экономика чувствительна к таким дефицитам. КРИО проанализировала сложившиеся в предпринимательской среде ключевые тренды, способствующие преодолению названных проблем. В первую очередь, ситуацию может изменить развитие сети складской недвижимости типа А и А+, В и В+, которые отличаются высокой степенью автоматизации, современными технологиями хранения и обработки грузов, а также высоким уровнем сервиса. Перспективная площадка для создания новой складской инфраструктуры расположена на территории бывшей военной части в посёлке Чистые Ключи в Шелеховском районе, – пояснила генеральный директор КРИО.

Также Анастасия отметила рост интереса к складским помещениям в формате built-to-suit (BTS), который предполагает строительство склада под конкретные требования заказчика. Весьма востребован, по её словам, и формат rent-to-own (RTO)/ rent-to-buy (RTB), то есть аренда объекта с последующим выкупом.

– Ещё один тренд – развитие мультимодальных логистических центров, объединяющих различные виды транспорта и обеспечивающих быструю и эффективную доставку грузов по всей стране. Перспективной площадкой для этих целей в Иркутской области является земельный участок в посёлке Мегет между Иркутском и Ангарском.

Помощь и поддержка

Анастасия рассказала, что КРИО обладает всеми инструментами, которые способствуют развитию в регионе различных проектов по логистике и складской недвижимости.

– Для эффективного взаимодействия между участниками рынка и реализации совместных проектов, мы можем помочь в поиске инвесторов и партнёров, в том числе – оказать содействие в организации кооперации, что способствует развитию партнёрских отношений и повышению инвестиционной привлекательности региона. Также КРИО ведёт работу по формированию инвестиционных лотов, с помощью которых можно, например, найти девелопера на свой земельный участок или партнера-соинвестора.

КРИО сопровождает инвестиционные проекты по принципу «одного окна», то есть берёт на себя консультационное сопровождение инвестпроекта на каждом этапе его реализации. Это может быть поиск дополнительного финансирования, вопросы подключения к сетям, взаимодействие с местными властями и надзорными органами. Ещё один инструмент – поиск и подбор инвестиционных площадок, так как в корпорации сформирована актуальная база данных земельных участков в области, доступных к размещению объектов складской и логистической инфраструктуры.

– Кроме того, мы можем поддержать реализацию инвестиционных проектов за счёт широкого спектра мер возвратной финансовой поддержки проектов – от выдачи займа до вхождения в уставной капитал совместной компании – и содействовать в получении мер государственной поддержки, например, в заключении соглашения о защите и поощрении капиталовложений, по которому инвестор может компенсировать часть затрат на создание объекта, – проинформировала Анастасия Оборотова.

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