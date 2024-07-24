Пониженные участки местности подтопило в поселке Горького

В районе поселка Горького в результате повышения уровня реки Иркут произошел перелив воды через земляной вал и подтопление пониженных участков местности. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

«Проводятся работы с использованием инженерной техники. На месте находятся специалисты МЧС России, администрации города Иркутска, МКУ «Безопасный город», комитета по управлению Ленинским округом, МУП «Иркутскавтодор»», – говорится в сообщении.

В настоящее время на территории наблюдается снижение уровня воды в Иркуте.