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Пониженные участки местности подтопило в поселке Горького

В районе поселка Горького в результате повышения уровня реки Иркут произошел перелив воды через земляной вал и подтопление пониженных участков местности. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

«Проводятся работы с использованием инженерной техники. На месте находятся специалисты МЧС России, администрации города Иркутска, МКУ «Безопасный город», комитета по управлению Ленинским округом, МУП «Иркутскавтодор»», – говорится в сообщении.

В настоящее время на территории наблюдается снижение уровня воды в Иркуте.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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