Новый аэропорт построят в Тайшетском районе

В Иркутской области губернатору презентовали проект нового аэропорта в Тайшетском районе, рассказали в пресс-службе правительства региона.

Пропускная способность пассажирского терминала организации составит 100 пассажиров в час, планируется, что в год объект сможет обслуживать 68,6 тысячи человек.

Расчетным типом воздушного судна для проектных разработок принят самолет SSJ-100. Взлет и посадка будут осуществляться с двух курсов на искусственную ВПП с асфальтобетонным покрытием.

Строительство планирует инвестор – компания «Сибирские Аэропорты», которая входит в структуру РУСАЛ. Проектно-сметная документация в настоящее время разработана, ООО «ТайшетАэро» осуществляет ее приемку.

Также в настоящее время реализуется второй этап реконструкции аэродромной инфраструктуры аэропорта в Братске. Проект финансируется из федерального бюджета. Готовят к запуску новый перрон. Подходит к завершению бетонирование конструкций здания аварийно-спасательной службы, частично выложены перегородки из кирпича. Запланированы и другие работы.