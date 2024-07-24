В Усть-Илимске женщина отдала инвесторам-мошенникам 8,5 млн рублей

Жительница города Усть-Илимска Иркутской области стала жертвой мошенников, которым она отдала 8,5 млн рублей, рассказали в пресс-службе региональной полиции.

В середине июня с женщиной связалась неизвестная, которая представилась менеджером. Собеседница проинформировала о дополнительном способе заработка на инвестициях и предложила внести первоначальный взнос.

Потерпевшая установила на телефон «торговый терминал», внесла депозит и стала совершать сделки. На протяжении месяца заявительница пополняла счет, для большего заработка она оформила кредит, полученную сумму также перечислила «брокерам».

При этом забрать обещанную прибыль и депозит не удалось: лжеинвесторы перестали выходить на связь. По факту случившегося организована проверка.