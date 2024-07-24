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Большую школу на 1275 мест построят в Тайшете к 2025 году

Новую школу на 1275 мест построят в микрорайоне Миниполис. Новое учебное заведение с бассейном возводят на средства инфраструктурного бюджетного кредита, рассказали в пресс-службе регионального правительства.

«Строительство нового микрорайона в Тайшете – один из масштабных проектов в регионе по запуску новых производств. Для работников и их семей будет построено новое качественное жилье. Мы понимаем, что сюда приедут семьи с детьми и, конечно, важно создать для них комфортные условия. Помимо новой школы здесь запланировано строительство детского сада, спортивной инфраструктуры, общественных пространств, медицинских учреждений», – прокомментировал губернатор Игорь Кобзев. 

Работы идут по графику. Подрядчику дано поручение увеличить рабочую силу на стройплощадке до 200 человек. Сдать школу планируется к октябрю 2025 года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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