Более 18 тонн нелегального нефрита нашли у жителя Иркутской области

Житель села Мамоны Иркутского района незаконно хранил более 18 тонн нефрита. Подробности рассказали в региональной прокуратуре.

Установлено, что мужчина на территории частного дома хранил нефрит общим при отсутствии подлинных документов, подтверждающих законность добычи и приобретения природного минерала. В связи с этим камень был изъят правоохранительными органами и передан в доход государства.

«В соответствии с требованиями закона недра в границах территории Российской Федерации, включая подземное пространство и содержащиеся в недрах полезные ископаемые, энергетические и иные ресурсы, являются государственной собственностью», – говорится в сообщении.