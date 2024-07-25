Вклады на полгода — на вершине спроса

В первой половине года 2024 года наибольшим интересом среди клиентов Своего Банка пользовались вклады сроком на шесть месяцев. Ключевые факторы спроса — повышенные процентные ставки и возможность повторного вложения средств уже через полгода.

В январе-июне доля вкладов на полгода в объеме новых депозитов Банка находилась в диапазоне 72–80%, достигнув максимума в реальном выражении в марте, когда общая сумма привлечений на срок в шесть месяцев составила 958,8 млн руб. Резкий прирост связан с повышенной доходностью среднесрочных депозитов.

Эксперты отмечают, что сегодня в депозитах на полгода сходятся спрос и предложение. С одной стороны, на такой срок банки готовы предлагать наиболее привлекательные условия, с другой стороны, вклады на полгода сейчас находятся на пике популярности. Например, согласно данным Банки.ру, в июне на долю шестимесячных вкладов пришлось более 30% от общего спроса на депозиты — это максимальный показатель среди всех сроков размещения.

Как отмечает заместитель директора Департамента развития розничного бизнеса Своего Банка Вадим Шамин, такая динамика соответствует общей ситуации на рынке: «Спрос на полугодовые банковские вклады в первую очередь основан на выгодных ставках, которые в первом полугодии доходили до отметок выше 18%, что выглядит более привлекательно при сравнении с короткими вкладами на 3 месяца или долгосрочными — более года. Также при выборе среднесрочного варианта у вкладчиков остается пространство для маневра. Получив доход по вкладу спустя всего полгода, они могут оценить ситуацию и открыть новый вклад с наиболее интересными на этот момент условиями. По всей видимости, ожидается новое повышение ключевой ставки, а значит, доходность по вкладам еще долго будет оставаться высокой».

Второе место сохраняют годовые вклады, которые в первом полугодии от месяца к месяцу занимали долю в 11-20% от общей суммы привлеченных средств клиентов. «Вклады со сроком размещения в один год остаются одной из самых удобных опций на рынке депозитов. Их выбирают клиенты, которые хотят зафиксировать текущую повышенную доходность на длинный срок», — отметил Вадим Шамин.