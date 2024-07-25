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Банк Уралсиб в Красноярске провел уроки финансовой грамотности в Центральной городской детской библиотеке им. Н. Островского

24 июля Банк Уралсиб в Красноярске организовал урок финансовой грамотности для юных читателей Центральной городской детской библиотеки им. Н. Островского. Сотрудник банка Екатерина Агеева провела для ребят игру, которая помогла им усвоить базовые знания о том, как работает банк, узнать о популярных банковских продуктах и услугах, сделать первые шаги к формированию своего грамотного финансового поведения. В июле текущего года уроки финансовой грамотности также были проведены также в детском саду №70 и Детской  библиотеке им. Л. Кассиля г. Красноярска.

«Нам важно научить детей и подростков как правильно ориентироваться в финансовом мире, безопасно пользоваться банковскими продуктами и сервисами, планировать свой бюджет. Это поможет воспитать грамотных клиентов и партнеров для банков, научит их безопасному финансовому поведению», - отметила Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Новосибирске Наталья Голубева.

Банк Уралсиб регулярно проводит мероприятия по повышению финансовой грамотности в регионах: устраивает для дошкольников, школьников и студентов уроки финансовой грамотности, дни открытых дверей, деловые игры. Участники мероприятий получают начальные финансовые знания, у них формируется представление о работе современного банка и функционировании финансовой системы.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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