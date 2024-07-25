Шелеховский производитель горно-обогатительного оборудования получит 13 миллионов рублей от Фонда развития промышленности

Компания «Сервис ТехноПром», чьё производство базируется в Шелехове, получила одобрение Наблюдательного совета Фонда развития промышленности Иркутской области на получение льготного займа. Объём государственной поддержки составляет 13 миллионов рублей. Предприятие намерено с её помощью модернизировать производство комплектов частей для центробежных концентраторов. Договор займа был подписан на международной промышленной выставке «Иннопром-2024».

«Сервис ТехноПром» не только выстроил отношения с представителями науки, тесно работая с учёными ИРНИТУ, но также развивает кооперацию с местными заводами, производителями различного оборудования и комплектующих для горно-обогатительных предприятий. Льготный заем поможет предприятию увеличить объем выпускаемой продукции и в конечном итоге послужит укреплению технологического суверенитета целой отрасли», — подчеркнул глава Наблюдательного совета регионального ФРП, первый заместитель председателя Правительства Иркутской области Руслан Ситников.

Государственным балансом в Иркутской области учтены 396 месторождений золота. В числе последних крупнейшее в мире месторождение — «Сухой Лог». Его запасы составляют более 1 240 тонн. А центробежные концентраторы — это оборудование для гравитационного обогащения измельчённых руд или песков, содержащих драгоценные металлы (или иные ценные минералы). Принцип действия концентратора базируется на принудительном разделении обрабатываемой породы на две фракции — тяжёлую и лёгкую. Разделение происходит в результате взаимодействия потока промывочной воды, центробежных сил и поля тяжести.

Концентраторы, производимые компанией «Сервис ТехноПром», отличает высокая степень извлечения полезного компонента и компактность. Они совместимы со всем остающимся в эксплуатации зарубежным оборудованием. При этом предприятие также производит узлы, части износа, системы управления для оборудования западных брендов. Таким образом, горно-обогатительные предприятия страны могут продлить срок работы ранее закупленного оборудования иностранного производства.

Льготный заём в 13 миллионов рублей Фонд развития промышленности Иркутской области выделит по региональной программе «Проекты развития». Процентная ставка на первые 3 года пользования займом составляет всего 1%, а на последующие два года — 3%. Общий бюджет проекта модернизации превышает 29 миллионов рублей.

Кроме того, отметил Руслан Ситников, в этом году компания стала участником национального проекта «Производительность труда». Эта мера господдержки предусматривает внедрение в производственные процессы инструментов бережливого производства, на предприятии уже работают эксперты Регионального центра компетенций, который выступает оператором нацпроекта в регионе.

Актуальные новости о других проектах и производствах, поддержанных региональным ФРП, а также информацию о программах льготного финансирования вы найдёте в телеграм-канале и ВК-аккаунте Фонда развития промышленности Иркутской области.