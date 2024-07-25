Восстановление спроса на свинину в Китае создаёт потенциал увеличения российского экспорта до 0,5 млн тонн

На Китай приходится порядка 40% мирового потребления свинины, и с 2021 года фиксируется рост потребления на 15%, что составляет порядка 27 кг на человека. Однако до восстановления до рекордных 40 кг на человека, зафиксированных в 2016 году, ещё далеко. Главный отраслевой аналитик Россельхозбанка Андрей Дальнов считает, что если в Китае удовлетворять каждый килограмм восстановленного спроса за счёт импорта – а собственного производства Поднебесной не хватит, – то в год потребуется более 1,4 млн тонн поставок из-за границы. И здесь у россиян огромные преимущества за счёт логистики – можно говорить о «кратном» потенциале роста экспорта – даже до 0,5 млн тонн.

Вот уже более 2000 лет китайскую кухню невозможно представить без свинины. Сейчас она занимает роль ведущего вида мяса с долей порядка 60%. Для сравнения, в России рацион более сбалансированный, на свинину приходится менее 40%.

«В 2018 и 2019 гг. на Китай обрушилась эпидемия африканской чумы свиней, которая привела к смерти 130 млн голов. И потребление свинины сократилось с 27,96 кг в 2017 году до 22,26 кг на человека в 2019 году, то есть практически на 1/5. После преодоления последствий эпидемии планка в 27 кг снова достигнута. Однако до рекорда 2016 года, когда, по данным ФАО ОНН, потребление свинины в Китае достигло рекордных 40 кг на человека, ещё далеко. Подчеркну, что несмотря на присутствие в рационе китайцев говядины, курицы и других источников белка драйвером мясного рынка была и останется свинина», – рассказывает Андрей Дальнов.

28 февраля 2024 года произошло важное событие: Китай открыл доступ российской свинины на свой рынок. Прогнозы на этот год варьируются: от 30-35 тыс. тонн от Национальной мясной ассоциации до 100 тыс. тонн от Россельхознадзора. При этом совокупный экспорт за 2023 год составил 277,3 тыс. тонн. По оценке Андрея Дальнова, можно говорить о перспективах поставок в Китай до 0,5 млн тонн в год при сохранении приоритета внутреннего потребления.

«Благодаря открытию рынка Китая и его гастрономических традициях для отечественных производителей свинины возникают огромные возможности. Даже если прогнозировать рост потребления этого мяса в Китае на 1 кг на душу населения, то это потенциал поставок в 1,4 млн тонн. За ориентир уровня, до которого может вырасти потребление свинины в Китае, можно принять как 2016 год с 40 кг на человека, так и, допустим, Гонконг, где сейчас едят 55 кг свинины в год на душу населения. То есть как минимум гипотетически, при условии продолжения роста доходов населения, можно говорить о колоссальных перспективах кратного роста экспортного направления отечественного свиноводства. Вполне возможно, что это станет стимулом строительства крупных агрохолдингов на Дальнем Востоке. Но приоритетом отрасли было и останется, естественно, обеспечение продовольственных потребностей россиян», – рассуждает эксперт.

Конкуренты отечественных свиноводов в борьбе за рынок в Китае: США, Европейский союз, Канада, Бразилия.

Потенциал спроса в Китае настолько велик, что спроса хватит на всех, при этом важным преимуществом россиян выступает удобная логистика, в том числе открытый в 2022 году мост через реку Амур в Благовещенске в Хэйхэ. Для российских экспортёров Китай удобен как логистически, так и за счёт того, что местные потребители умеют съедать всю тушу практически без остатка: уши, хвосты, желудки и т.д. То есть может быть банально выгоднее продать тушу в Китай, чем, например, ту страну, где потребляется меньше её частей.

На положительный прогноз влияет рост доходов населения благодаря действиям китайского руководства, увеличение доли среднего класса в обществе, а также уже названная традиционность кухни. Также влияет и динамика цен на свинину: например, в октябре 2022 года килограмм свинины стоил около 36 юаней, а в сентябре 2023 года – чуть больше 22 юаней.

«В таких экономических условиях, и я подчеркну фактор традиционности потребления, китайская домохозяйка с большой долей вероятности потратит 30 юаней на свинину и приготовит одно из десятков любимых национальных блюд, чем будет экспериментировать с другими продуктами», – говорит Андрей Дальнов.

По наблюдениям аналитика, в китайской кухне очень часто свинину едят вместе с блюдами из курицы, что является интересной особенностью и могло бы понравиться и россиянам. В свою очередь, китайские потребители могли бы «научиться» у жителей России потреблению чистой молочной продукции в противовес засилью десертов с переизбытков сахара, добавляет эксперт.