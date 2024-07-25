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В Иркутске отремонтируют фасад Дома офицеров

В Иркутске выполнят работы по капитальному ремонту фасада объекта культурного наследия регионального значения "Дом офицеров (бывш. дом купца Колыгина)", сообщает RosTender.info.Окончание работ запланировано на 20 апреля 2025 года.

Областное государственное бюджетное учреждение «Центр социальных и информационных услуг для молодежи» принимает заявки на участие в тендере до 2 августа. Начальная цена контракта составляет 57 млн рублей из бюджетных средств.

Дом офицеров (бывш. дом купца Колыгина) построен в 1883 - 1884 гг. по проекту известного иркутского архитектора ХIХ в. В.А. Кудельского. Объект культурного наследия представляет собой двухэтажное каменное здание с подвальным и антресольным этажами, Г-образного очертания в плане под вальмовой крышей. Состоит из двух вытянутых вдоль улиц протяженных равновысоких корпусов: короткого широкого корпуса по ул. Карла Маркса и более узкого и длинного корпуса по ул. Декабрьских событий.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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