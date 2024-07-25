Инфляция в России замедляется. Что ждать от ЦБ?

В России с 16 по 22 июля рост потребительских цен остался на отметке 0,11%, как и неделей ранее, свидетельствуют данные Росстата. Годовая инфляция (в сумме за 12 месяцев) к 22 июля уменьшилась до 9,07% с 9,19% в предыдущий недельный период, когда показатель снизился впервые за долгое время.

В ближайшую пятницу, 26 июля, Банк России будет принимать решение по уровню ключевой ставки.

– Пока консенсус-прогноз свидетельствует о ее повышении впервые за семь месяцев, – сообщают аналитики БКС Мир инвестиций. – При этом многие ждут шаг сразу в 2 процентных пункта — до 18%. Однако данные последних нескольких недель показывают замедление инфляции. Это увеличивает вероятность более мягкого решения ЦБ, в том числе сохранения ставки на текущем уровне.

Перед заседанием Банка России сразу несколько крупных банков поднимут ставки по вкладам, передает РБК со ссылкой на информацию кредитных организаций. Банкиры ожидают, что впервые за семь месяцев ЦБ ужесточит политику. Так, Промсвязьбанк прогнозирует, что ставка вырастет сразу до 18%, жесткий сценарий прогнозируют также «Сбер», Газпромбанк и «Альфа-Капитал».

ВТБ не дожидаясь решения ЦБ с 23 июля повысит ставки в среднем на 0,5 п. п. (процентного вклада) по вкладам и на 1 п. п. по накопительному счету - сообщает РБК. Так же поступит и МТС Банк. В банке «Дом.РФ» сообщили, что все решения планируют принимать с учетом анализа текущего клиентского потока и действий конкурентов и ЦБ. Другие игроки также готовятся к изменению условий.