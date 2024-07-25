Чиновники смогут лоббировать торговые сети

Предложение внес о Минпромторге, узнали «Известия».

Действующий закон о рекламе запрещает властям одобрять объекты рекламирования, Минпромторг и депутат «Единой России» Татьяна Буцкая предлагают скорректировать эту норму, сделав из нее исключение для торговых сетей. Речь идет о правках в статью 5 закона. Такие послабления сделают не для всей розницы, а лишь для тех компаний, которые получили звание «Лидер российской торговли».

Специальный знак будет присваивать Роскачество, ориентируясь на определенные критерии. Их обозначат в созданном по такому случаю стандарте. Но уже сейчас известно, что такая поддержка властей будет доступна для компаний, которые выполнят требования будущего закона.

Напомним, что 27 мая на Байкальском международном форуме партнеров обсудят основные тенденции в ритейле: расширение ассортимента продукции, внедрение инновационных технологий в процессы торговли, взаимодействие с местными производителями.