Татьяна Бакальчук: «Я не являюсь заложницей»

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук опровергла информацию о рейдерском захвате и заявила, что мужу принадлежит 1% компании, а объединение с оператором наружной рекламы группой Russ необходимо для развития маркертлейса. Видео она опубликовала в личном Телеграмм-канале.

Напомним, что заявление об «откровенном и наглом рейдерском захвате» Wildberries было сделано главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Он сообщил, что за этим стоят братья Леван и Роберт Мирзояны, а также «нескольких известных кавказцев».

Ранее стало известно, что Wildberries и группа Russ объединяются и создают совместное предприятие РВБ, которое примет на себя все обязательства перед клиентами и партнерами основного юрлица маркетплейса. ООО «РВБ» было создано 4 июля. 65% компании принадлежит Wildberries, а 35% — ООО «Стинн», головной компании группы Russ.

«Продолжаю работать в Москве»

– Я не являюсь заложницей, как кавказская пленница, – заявила Татьяна Бакальчук на видео. – Я ни от кого не прячусь и ничего не скрываю. Младшие дети сейчас находятся на отдыхе с моей мамой, а старших детей я лично проводила на поезд в другой город. Я сейчас нахожусь в Москве, где, соответственно, работаю.

«Мужу принадлежит 1% Widberries»

– У Владислава действительно 1% акций компании, это подтверждено документами, и он не принимает участие в управлении компанией. 20 лет назад я создала эту компанию, и сейчас это одна из лучших платформ. Недавно мы с командой приняли решение о том, что нам необходимо трансформироваться для того, чтобы сохранить темпы роста, развиваться и придумывать новые интересные истории для наших партнёров и для наших клиентов. Сделка полностью одобрена, поддерживать, спасать меня ни от кого не нужно.

«Бракоразводный процесс подтверждаю»

Татьяна Бакальчук не очень понимает, с какой целью её муж вводит заблуждение других людей, кем и с какой целью была придумана эта история с «непонятным рейдерством».

– Я хочу сказать, что я очень сильно сожалею, что Владислав решил придать огласке наши с ним семейные трудности. Тем не менее, я подтверждаю начало бракоразводного процесса.

«Костяк команды остался со мной»

В связи с объединением бизнесов Wildberries и группы Russ, Татьяна Бакальчук прокомментировала и вопросы о кадровых перестановках.

– Очень многие коллеги, которые вместе со мной строили компанию Wildberries, продолжают работу. Костяк моей команды, моя поддержка остаётся со мной – с тем же или расширенным функционалом. У нас появляется много задач, связанных с улучшением процессов развития продуктов для наших партнёров, и я рада, что этот процесс возглавит мой заместитель в Wildberries Дмитрий Глазихин, который в нашей команде с 2013 года. Катя Сотник, которая в компании уже 13 лет, и Женя Бусарев, который в команде 9 лет, будут заниматься развитием систем взаимодействия предпринимателей с площадкой Wildberries. А исполнительный директор ВБ Кристина Спирева, которую знают многие наши партнёры и селлеры, и которая пришла к нам в 19 лет и начала свою карьеру в call-центре, расширит свой функционал.

Татьяна Бакальчук на встрече с иркутскими предпринимателями.

Фото: Андрей Фёдоров

Напомним, в феврале2024 года основательница Wildberries Татьяны Бакальчук приезжала в Иркутск. Тогда она заявила: «Нас всех ждёт новая – платформенная – экономика». На встрече с иркутскими предпринимателями она рассказала, что компании предстоит провести большую внутреннюю работу. «Я это ощущала еще осенью прошлого года. Когда ты несёшься на огромной скорости, рано или поздно у тебя начинают копиться «поломки», и через какое-то время их количество становится критическим. Это можно сравнить с потоком воды, который постепенно наносит мусор, песок, и все это в какой-то момент начинает мешать воде правильно проходить. У компаний периодически возникают такие же «наносы», которые мешают ей развиваться в прежнем темпе. Их важно вовремя отслеживать и периодически подчищать, чтобы двигаться дальше», - сообщила Татьяна Бакальчук.

Кроме того, глава Wildberries подтвердила планы построить логистический центр в Иркутске. Планируемая площадь комплекса – порядка 150 тыс. м². Wildberries вложит в стройку примерно 9 млрд рублей, он обеспечит 7 тыс. рабочих мест.