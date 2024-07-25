Туристов из Иркутска на Камчатке встретит цифровой гастрономический гид

МТС объявляет о запуске бесплатного гастрономического цифрового путеводителя по Камчатке. Гастрогид разработан МТС Travel при поддержке министерства туризма Камчатского края. Цифровой путеводитель раскрывает особенности и достоинства местной кухни и локальных деликатесов. Гастрообзор станет частью большого туристического путеводителя по краю, ссылку на который получают гости полуострова в приветственном СМС.

Гастрогид знакомит туристов со специалитетами и ключевыми продуктами и блюдами, составляющими основу камчатской кухни: деликатесами из дикого тихоокеанского лосося, морепродуктами, олюторской сельдью и командорскими грибами. Кроме того, гид включает информацию о самых популярных гастрономических сувенирах, которые можно увезти с собой на память об удивительном путешествии по краю вулканов. Среди них лососёвая икра, мармелад из местных дикорастущих растений, травяные сборы, камчатские сыры из вулканического молока, лечебная столовая минеральная вода и соус песто из черемши.

В путеводителе представлены более 20 ресторанов и кафе Камчатского края, разделённых на четыре категории: рестораны с локальным меню и местными специалитетами, заведения с тихоокеанской кухней, рестораны с оригинальной концепцией и рестораны, специализирующиеся на мировой кулинарии. Также для поклонников гастротуризма в путеводителе представлены гастрономические мероприятия, например, «ПапоротникИКРАб» и «Елизовская осень».

«Мы продолжаем развивать и масштабировать цифровые туристические путеводители от МТС. Так, для туристов, приезжающих на Байкал, запущены бесплатные гиды по лучшим достопримечательностям Иркутской области, в том числе, масштабный аудиогид по Кругобайкальской железной дороге. При этом, жители нашего региона также активно путешествуют по другим городам. Поездка на Камчатку точно будет неполной без дегустации местных деликатесов. Теперь туристов в этом регионе будет встречать бесплатный гастропутеводитель, который поможет выбрать лучшие места для знакомства с локальной кухней», — отметил директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.