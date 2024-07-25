Константин Ивлев стал новым бренд-амбассадором РСХБ

В эфире телеканалов страны появился новый рекламный ролик Россельхозбанка с участием известного российского шеф-повара, бизнесмена, ресторатора и телеведущего Константина Ивлева. В своей рекламе РСХБ проводит параллель между банковскими продуктами и продуктами российских аграриев, которым банк оказывает всестороннюю поддержку.

Имиджевая рекламная компания банка направлена на объединение всех, кто имеет отношение к сельскому хозяйству. По сюжету, Константин находится в привычной для себя среде – на кухне ресторана – и рассказывает о главных «ингредиентах» успеха его блюда: это и высший сорт, и безопасность, и стабильный рост, и уникальность, «ведь только сочетание лучших качеств рождает превосходный результат». И именно поэтому Константин отдает предпочтение РСХБ: все эти 4 слагаемых успеха характерны для банка.

Выбор Константина Ивлева в качестве бренд-амбассадора РСХБ сделан неслучайно: один из основных векторов активности РСХБ – выстраивание диалога и последующего взаимодействия между сельхозтоваропроизводителями и конечными потребителями. Ведь кто, как не Константин, основатель кулинарного направления «Новая Русская Кухня», может транслировать идеологию опорного банка АПК как на узкоспециализированный сегмент B2B, так и на широкую аудиторию россиян.

«Мне очень нравится философия Россельхозбанка. Они поддерживают сельское хозяйство, поддерживают отечественных производителей, фермеров и многое другое. Если не будет фермеров, мы не сможем жить. Что мы будем есть? Если мы вместе с банком объединим наши возможности и усилия, мы сделаем страну крепче, здоровее, а самое главное – у нас будет вкусная еда. Я присоединился к команде амбассадоров банка, потому что мне это близко по духу. Я русский человек, я живу в России и хочу сделать все для своей страны и людей, которые здесь живут», – прокомментировал Константин Ивлев.

Амбассадоры РСХБ живут в десятках регионов огромной страны, каждый из них радеет за успехи сельского хозяйства, наличие качественных продуктов на столе россиян и собственным примером показывает, что современная агропродовольственная сфера – это интересно, перспективно, рентабельно и модно.

В Иркутской области среди амбассадоров РСХБ – глава КФХ и председатель АККОИР Вячеслав Лизин, владелец сыроварни «Милаша» Никита Россов, исполнительный директор делового клуба «Байкальские стратегии» Эльмира Семенова, генеральный директор компании «Дикая Сибирь» Александр Деев.

«В Иркутской области сформирован довольно современный аграрный комплекс, который продолжает стремительно развиваться. Каждый год открываются новые фермы, расширяется уже действующее производство. Отрасль активно цифровизуется и ей требуется все больше специалистов с широким спектром компетенций. Уверен, партнерство с банком позволит изменить образ сельского труженика, популяризировать сельхоздеятельность и привлечь в АПК новые кадры», – выразил мнение Александр Деев.

В рамках сотрудничества известного ресторатора и РСХБ на протяжение года запланировано много различных совместных активностей, которые будут направлены на популяризацию российского АПК и развитие имиджа банка не только как флагманского банка, но и эксперта отрасли.

Ранее бренд-амбассадорами РСХБ выступали такие признанные эксперты кулинарии и ресторанного бизнеса, как ресторатор Аркадий Новиков и актриса, ведущая и кулинар Юлия Высоцкая.