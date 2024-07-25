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Что раздражает иркутян на собеседовании?

Не только соискатели проваливают интервью. Наиболее критична для потенциальных работников прозрачность в вопросах оплаты труда.

Сигналом того, что в компанию не следует трудоустраиваться, для 17% иркутян является ситуация, когда рекрутер уходит от ответов о зарплате, предлагает заработок по «серой» схеме или ниже заявленного в вакансии. Для 12% соискателей неприемлемо отсутствие оклада, оплата по KPI, фразы типа «доход без потолка». Это показал опрос Superjob.ru.

11% опрошенных возмущает грубое и неуважительное отношение, высокомерие, жаргонизмы в речи и фамильярность представителя компании. 9% отталкивает ощущение неясности, недосказанности в разговоре, когда рекрутер не может или не хочет отвечать на прямой вопрос.

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Для 8% критичны фразы о переработках и ненормированном графике. 7% раздражают личные вопросы, которые по факту являются дискриминационными, например, о возрасте, семейном положении, наличии детей.

Каждого двадцатого соискателя на интервью насторожат обещания «золотых гор», еще 5% — отсутствие четкого описания обязанностей.

Горожане признались, что им режут ухо на собеседовании фразы «мы одна семья», «молодой, дружный коллектив», «в компании все хорошо, наша компания лучшая», шаблонный вопрос «Кем вы видите себя через N лет?»

Напрягают соискателей просьбы назвать свои положительные и отрицательные стороны, оценить свою стресcоустойчивость, а также негативные отзывы о бывших сотрудниках.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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