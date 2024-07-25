Из-за дождей уровень воды в некоторых населенных пунктах Иркутской области поднялся выше критического

Сильные дожди в Иркутской области продолжаются. По данным Иркутского УГМС, в прошедшие сутки зарегистрировано выпадение сильных осадков интенсивностью до 55 мм в Нижнеудинском и Чунском районах, 33 мм – в Тулунском, 28 мм – в Зиминском, 20 мм – в Братском, 16 мм – в Тайшетском, 15 мм – в Казачинско-Ленском районах. МЧС по Иркутской области сообщает об усилении аэромобильной группировки, находящейся в Нижнеудинском районе.

Фото МЧС по Иркутской области

- По прогнозу, на Бирюсе в районе поселка Соляная продолжится повышение уровня воды до отметок 360–430 см при критическом уровне 400 см, возможен выход воды на пониженные участки местности; в районе села Талая – до 440–500 см при критической отметке 400 см, затопление пониженных участков местности территории населенного пункта, - говорится в сообщении регионального МЧС.

Кроме того, 25 июля в течение суток на Бирюсе в районе Бирюсинска ожидается резкое повышение уровня воды до отметок 400-450 см при критическом уровне 400 см, затопление пониженных участков местности, расположенных в пойме реки. На реке Уда в районе города Нижнеудинска ожидается повышение уровня воды до 300-350 см при критическом уровне 320 см, затопление пониженных участков местности.

Нарушено дорожное сообщение с населенными пунктами Нижнеудинского района Атагай, Усть-Кадуй, Октябрьский, ограничено сообщение с 2 населенными пунктами Тайшетского района - Сереброво и Соляная, движение возможно только для техники повышенной проходимости.

Из-за повышения уровня воды на Иркутской ГЭС сброс сократили до 2000 куб. м/с.