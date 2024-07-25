Очистка сточных вод КОС Иркутска полностью соответствует нормативам

В Иркутске продолжается реконструкция КОС на правом берегу. Сейчас реализуется 10-й этап. Новое оборудование позволяет пропускать стоки через несколько фаз очистки и получать воду, которая полностью соответствует действующим нормативам.

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– Масштабную реконструкцию канализационных очистных сооружений в Иркутске начали с оборудования, обслуживающего правый берег. К работам приступили в 2016 году и за прошедший период реализовали девять этапов. Сейчас мы имеем многоступенчатую систему, которая позволяет очистить стоки до воды, абсолютно безопасной для природы, – прокомментировал мэр Руслан Болотов. – Планируем создать аналогичные сооружения для нужд левого берега.

Современное оборудование позволяет пропускать стоки через три блока очистки – механической, биологической и доочистки. В рамках первого этапа загрязненные потоки попадают на решетки, которые убирают крупный мусор, и далее в песколовки. Отмытые и обезвоженные отбросы с помощью шнека-транспортера загружаются в контейнеры, обеззараживаются и после этого вывозятся на полигон.

– Вода, прошедшая через первый этап механической очистки, попадает в сооружения биологической очистки сточных вод с анаэробной, аноксидной и аэробной зонами. Они предназначены для устранения органических загрязнений, которые являются питанием для микроорганизмов. Поглощая их, бактерии перерабатывают отходы. За счет этого вредные вещества удаляются, оставляя только очищенную воду и свободный азот, который постоянно присутствует в атмосфере и, соответственно, является естественным для нее, – пояснила главный технолог КОС левого и правого берегов МУП «Водоканал» Юлия Граф.

После прохождения этих этапов сток направляется во вторичные отстойники. Здесь оставшийся ил под собственной тяжестью оседает на дно. Очищенная вода направляется в биореактор и пескофильтры для доочистки: во время финального этапа происходит удаление взвешенных веществ и обеззараживание на ультрафиолетовых лампах.

Сотрудники МУП «Водоканал» ежедневно ведут контроль качества и берут пробы в разных местах очистных сооружений. Отдельно работники следят за уровнем выбросов в атмосферу. В рамках реконструкции КОС правого берега были смонтированы и комплексы очистки воздуха для освобождения от загрязнений и неприятных запахов. Оборудование работает в соответствии с нормативами.

– Для того чтобы улучшить действующую систему, в настоящее время реализуется 10-й этап реконструкции КОС. С весны 2023 года строим новые сбросные трубопроводы от территории очистных сооружений правого берега до реки Ангары. Запланирована замена двух линий общей протяженностью 3200 метров. Проект готов на 80 %, работы полностью завершатся до конца года. Его реализация позволит увеличить надежность действующей системы, – рассказал главный энергетик – начальник электроцеха МУП «Водоканал» Иван Суворов.

В работе также находится проектная документация 11-го этапа реконструкции КОС правого берега. В рамках него планируют создать первичные отстойники. Эти устройства обеспечат дополнительную механическую очистку и помогут меньше нагружать действующие элементы системы. Также будут проведена рекультивация существующих иловых карт.