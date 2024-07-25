В Иркутске на площадке Байкальского банка прошла цифровая сессия Эн+

Участники встречи обсудили технологии искусственного интеллекта (AI), программных роботов, применяемых в топливно-энергетическом комплексе (ТЭК) и других отраслях. Спикеры Сбера рассказали о последних разработках, которые помогают клиентам эффективно развивать бизнес.

«Технологии искусственного интеллекта сегодня открывают глобальные возможности в AI-трансформации топливно-энергетического комплекса. У нас есть собственные AI-сервисы, такие как GigaChat, которые мы совершенствуем, насыщаем новыми функциями для пользователей. Такая работа лежит в основе нашей человекоцентричной модели бизнеса. Искусственный интеллект сегодня трансформируется в полноценного помощника не только людей, но и бизнеса решения большинства бытовых и рабочих задач. На прошедшей сессии мы обсудили потребности энергетиков и возможности AI-технологий в цифровизации одной из ключевых отраслей страны», – Рушан Сахбиев, Председатель Байкальского банка.

«Для наших клиентов как физических, так и юридических лиц, цифровизация – это контроль расхода ресурсов: горячей и холодной воды, электроэнергии, точность расчетов, и, конечно, скорость в решении любых вопросов, а значит экономия времени. Сбер является для нас прогрессивным партнером, так как работает на перспективу и успевает продумать свои действия наперед. При необходимости, сотрудники всегда готовы услышать наши предложения, подсказать и внести в проекты доработки, чтобы комфортно выстроить бизнес-процессы и эффективно реализовать продукт», – Светлана Шмотова, заместитель директор по экономике и финансам «Иркутскэнергосбыта» (входит в Эн+).

Участники сессии отметили, что AI-технологии открывают новые возможности для трансформации ТЭК. Они позволяют автоматизировать процессы, повышать эффективность работы и снижать затраты на производство энергии. Кроме того, искусственный интеллект может помочь в управлении энергопотреблением и мониторинге состояния оборудования, что повышает безопасность и надежность работы предприятий.