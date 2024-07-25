Интерес к российским облачным хранилищам у иркутян вырос на треть

Россияне в 2024 году стали активнее использовать онлайн-диски для хранения данных. При этом выбор пользователей все чаще падает на российские аналоги — интернет-трафик отечественных онлайн-дисков вырос на 32% по сравнению с прошлым годом и уже превышает объем в аналогичных зарубежных сервисах. К такому выводу пришли аналитики Yota на основе анализа обезличенных данных абонентов.

С января по июнь общее потребление трафика в сегменте облачных хранилищ увеличилось на 28% год к году. Наибольший рост продемонстрировали российские сервисы — в них потребление гигабайт выросло примерно на треть (+32%), что выше темпов роста зарубежных онлайн-дисков (+25%).

Сегодня на отечественные облачные хранилища приходится уже больше половины от всего трафика в этом сегменте. Однако молодая аудитория все еще отдает предпочтение иностранным сервисам: в возрастной группе 14-20 лет зарубежные онлайн-диски занимают 65% трафика, а среди пользователей 21-25 лет — 54%.

В 2024 году самым популярным облачным хранилищем у иркутян стал «Яндекс Диск», на который приходится 39% от общего объёма потребляемого интернет-трафика. Вторую строчку занимает — Google Drive (22%), замыкает тройку лидеров — iCloud (14,2%). В топ-5 также входят Облако Mail Cloud (14%) и OneDrive (5%), созданный компанией Microsoft.

Выбор того или иного сервиса зачастую зависит от возраста пользователя. Так, самые молодые пользователи (14-20 лет) предпочитают Google Drive. Остальные жители Иркутской области пользуются преимущественно «Яндекс Диском». Активнее всего облачные хранилища используют люди в возрасте 26-35 лет (на них приходится 35% трафика) и 36-45 лет (27%).

Как выяснили аналитики Yota, на женскую аудиторию приходится 51% от всех гигабайт, потраченных в облачных хранилищах. Она же обеспечила основной прирост активности во всех онлайн-дисках в этом году (+60%). Чаще всего облачными хранилищами пользуются абоненты из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Новосибирска и Краснодара.

В пресс-службе МегаФона подтвердили рост активности абонентов в облачных хранилищах. За год интерес сибиряков к сервисам этой категории увеличился на 16%. Наибольшей популярностью у них пользуется iCloud (на него приходится 81% трафика), на втором месте – MediaFire (11%), а «бронза» досталась TeraBox (6,4%).