Александр Галкин: «Градостроительный потенциал участков КРТ в регионе - 1,3 млн м2»

В Иркутской области насчитывается 24 проекта комплексного развития территории (КРТ) в разной стадии исполнения. Как рассказал Александр Галкин, министр строительства Иркутской области, их суммарный градостроительный потенциал - 1,3 млн м2. Чтобы его реализовать, необходимо найти решения для целого ряда непростых вопросов, в том числе касающихся правоотношений и обязательств участников КРТ.

Любой проект комплексного развития территорий – это долгая история, рассчитанная минимум на 10 лет, с множеством участников - госорганов, муниципалитетов, собственников, сетевых и ресурсоснабжающих организаций и собственно инвесторов в лице девелоперов, пояснил министр.

«Мы сталкиваемся с рядом вопросов при реализации КРТ – от земельных вопросов, до распределения обязательств между участниками проекта - это неизбежно. И хорошо, когда есть такая площадка, как саммит РГУД на которой можно обменяться мнениями и опытом с коллегами из других регионов, получить пищу для размышлений», - заметил Александр Галкин.

Сегодня в Иркутске реализуется крупный проект КРТ в предместье Знаменское. Экономическая модель освоения участка, по словам Александра Галкина, складывается непросто. По данным Минстроя, в проект уже вложено более 10 млрд рублей в виде инфраструктурного бюджетного кредита для обеспечения территории теплом. Требует решения неоднородность имеющейся застройки. На участке имеют индивидуальные дома, и пока не определено, как их вовлекать в проект; есть многоэтажная застройка, которую необходимо вписать в новый микрорайон. Самая понятная категория - двухэтажные жилые дома, признанные аварийными и ветхими, которые предстоит расселить и снести.

«Тем не менее, девелоперы – в основном это наши, иркутские компании – интересуются проектом и просят, чтобы мы их вовлекали в совещательный процесс», - отметил министр.

В регионе также есть примеры, когда ключевыми инвесторами КРТ выступают не девелоперы, а крупные компании – например, в Усть-Куте Иркутская нефтяная компания приступила к строительству 100 тысяч м². жилья для сотрудников газохимического завода. Аналогичные, пусть и не столь масштабные, корпоративные проекты разворачиваются в Братске и Шелехове.