Муж Бакальчук: Сделка по созданию совместного юрлица Wildberries и Russ непрозрачна

Владислав Бакальчук, совладелец Wildberries и муж самой богатой российской предпринимательницы Татьяны Бакальчук в интервью РБК заявил, что сделка по созданию совместного юрлица маркетплейсом и оператором наружной рекламы является непрозрачной.

Ранее стало известно, что Wildberries и группа Russ договорились о создании совместного предприятия РВБ, которое примет на себя все обязательства перед клиентами и партнерами основного юрлица маркетплейса. ООО «РВБ» было создано 4 июля. 65% компании принадлежит Wildberries, а 35% — ООО «Стинн», головной компании группы Russ.

– Мне предложив в рамках совместной компании долю 10%, ей – 10%, а 80% получает Russ. При этом оборот компании Russ меньше, чем обороты Wildberries, в 100 раз, – сообщил Владислав Бакальчук.

Выручка ООО «Русс Аутдор» за прошлый год составила 27,9 млрд руб., выручка основного юрлица маркетплейса Wildberries ООО «Вайлдберриз» – 538,7 млрд руб.

Владислав Бакальчук в интервью РБК подтвердил, что ему принадлежал 1% в «старом» Wildberries. Кроме того он сообщил, что брачного контракта у супругов не было, а значит, «все имущество делится пополам».

Напомним, что 23 июля глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о рейдерском захвате Wildberries. Основательница маркетплейса Татьяна Бакальчук позднее иформацию опровергла, заявив, что речь идет не о рейдерском захвате, а о разводе с ее супругом Владиславом Бакальчуком.