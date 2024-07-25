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Повышение уровня воды в реках выше критических отметок ожидается в Иркутской области

В нескольких реках в Иркутской области прогнозируется подъем уровня воды выше критических отметок. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

«Ожидается повышение уровня воды до критических отметок: на реке Бирюсе – 400-450 см, на реке Уде – до 300-350 см», – говорится в сообщении.

В настоящее время в населенном пункте Усь-Кадуй Нижнеудинского района подтоплено 20 жилых домов, нарушено автомобильное сообщение с тремя населенными пунктами, эвакуировано 25 человек в пункт временного размещения. 

В Тайшетском районе вода зашла на территорию двух социально значимых объектов, 18 приусадебных участков, участка дороги. 

Из села Октябрьское спасатели эвакуировали вертолетом Ми-8 МЧС России 10 жителей.

Аналогичные работы будут продолжены.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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