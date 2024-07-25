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Land Rover забрали у иркутянина за долги

У жителя Правобережного отделения изъяли автомобиль Land Rover Range Rover Sport в Иркутске за долги, рассказали в пресс-службе УФССП по региону.

Известно, что у мужчины арестовали автомобиль. В ходе исполнительных действий его обнаружили в одном из СТО в городе на ремонте. Судебный пристав незамедлительно выехал по установленному адресу, где и нашел залоговый автомобиль.

На месте был составлен акт описи и ареста залогового имущества, транспортное средство было изъято и передано на ответственное хранение взыскателю.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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