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Иностранец пытался незаконно ввезти в Иркутск 70 кг майнингового оборудования

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49-летний гражданин Китая пытался ввезти из Харбина в Иркутск коммерческую партию сетевых распределительных блоков питания для майнинга и 3000 кабель-проводов с коннекторами без обязательного декларирования, рассказали в Сибирском таможенном управлении.

«Авиапассажир пояснил, что оборудование сам не приобретал, ввез его по просьбе своего знакомого. В соответствии с таможенным законодательством коммерческие партии товара подлежат обязательному декларированию с уплатой таможенных пошлин», – говорится в сообщении.

В отношении нарушителя Иркутской таможней возбуждено дело об административном правонарушении, ему грозит штраф в размере от одной второй до двукратного размера стоимости товаров с их конфискацией или без таковой. Товары изъяты таможней и направлены на экспертизу для идентификации и определения их стоимости.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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