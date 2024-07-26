В Иркутской области выявили два опасных для купания водоема

Для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения летом в Иркутской области организован контроль качества воды в 65 мониторинговых точках на санитарно-химические, микробиологические, паразитологические показатели. О результатах рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по региону.

По итогу исследований установлено несоответствие качества по микробиологическим показателям в озере в селе Смоленщина Иркутского района и в Братском водохранилище в районе села Бильчир Осинского района.

Купание в указанных водоемах является фактором риска для здоровья населения.