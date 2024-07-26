В Иркутской области банки будут возвращать людям деньги, похищенные мошенниками

В Иркутске полицейские и представители банка рассказали об изменениях в российском законодательстве. Теперь людям будут возвращать деньги, украденные аферистами. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

«С 25 июля финансовые организации обязаны приостанавливать денежные переводы лицам, находящимся в черном списке банка. В случае если перевод совершен без ведома и согласия клиента, деньги вернут обратно. Перед отправкой средств платежный оператор будет сверять реквизиты получателя с ранее засвеченными мошенническими счетами и приостанавливать операцию», – говорится в сообщении.

С начала текущего года телефонные мошенники похитили у жителей Иркутской области свыше 1,1 млрд рублей.