Разработки ученых из Иркутской области войдут в новые национальные проекты

Наработки иркутских ученых войдут в новый федеральный проект Минобрнауки России «Кадровое и технологическое обеспечение», который разрабатывают в рамках нового нацпроекта «Новые материалы и химия», рассказали в пресс-службе регионального правительства.

«Каждый год на системной основе вместе с Губернатором проводим совместную работу, чтобы посмотреть, кому необходимо помочь, какая динамика в развитии, какие сложности возникают. Сегодня в ходе очередного визита ознакомились с работой тех институтов, которые сейчас очень активно работают над тем, чтобы включиться в новые национальные проекты. <…> Мы со своей стороны, Министерство науки и высшего образования России и все наши подведомственные организации, расположенные в других регионах, будем способствовать развитию научно- образовательного потенциала, который есть в Иркутской области», – прокомментировал министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков, который приехал в Приангарье с рабочим визитом.

Он совместно с губернатором Игорем Кобзевым посетил институт химии им. А.Е. Фаворского, где обсудил ряд проектов, которые, предположительно, станут частью нацпроекта «Новые материалы и химия».

В центре проблем здоровья семьи и репродукции человека министру показали уникальные разработки в части восстановления здоровья и репродукции человека, сохранения репродуктивного потенциала. Готовится новый национальный проект «Продолжительная и активная жизнь». Федеральные власти поспособствуют, чтобы коллеги центра, расположенного в Иркутске, принимал в нем активное участие. Главе министретства во время поездки презентовали также проекты по превращению угля в зеленое сырье, переработке отходов лесопиления, лечению различных заболеваний человека с помощью света.

Региональные власти надеются на дальнейшее сотрудничество с федеральными учреждениями и структурами.