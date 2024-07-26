Более 2000 исков подал «Иркутскэнергосбыт» в отношении «серых» майнеров

«Иркутскэнергосбыт» продолжает судебную работу в отношении недобросовестных добытчиков криптовалюты. При выявлении добычи криптовалюты в неприспособленных местах, энергетики обращаются в суд.

За все время работы в этом направлении «Иркутскэнергосбытом» подано уже более 2 тысяч исков. Выиграны 1277 дел. Энергетики обращают внимание, что криптопредприниматели ведут свою деятельность в тех местах, где инфраструктура помещений не приспособлена к круглосуточной высокой нагрузке работающего оборудования. В большинстве случаев технику размещают в гаражах и подвалах частных домов, на балконах. Однако бытовой сектор не рассчитан на постоянную работу энергоемкого оборудования. По вступившим в силу решения судов разных инстанций, «серые» майнеры должны возместить более 600 млн рублей.

С начала 2024 года суд подтвердил правоту энергетиков по 97 искам. По вступившим в силу решениям «серые» майнеры должны вернуть в энергосистему более 83 млн рублей.

Добыча криптовалюты получила широкое распространение в Иркутской области пять лет назад из-за самых низких тарифов на электрическую энергию в стране. Эксперты сферы даже стали называть региона столицей майнинга в Росии. Подпольные майнеры провоцируют значительную нагрузку на электрические сети. Это в свою очередь приводит к скачкам напряжения, аварийным отключениям электроэнергии. В некоторых случаях даже происходят короткие замыкания из-за некорректной работы приборов и пожары. Как это, например, случилось на прошлой неделе в Иркутске. В одном из микрорайонов города владелец установил технику для добычи криптовалюты на балконе. Из-за короткого замыкания случился пожар. К счастью, обошлось без жертв.

Напомним, деятельность майнинга в России до сих пор не урегулирована в правовом поле. Эксперты отрасли рассчитывают, что в ближайшее время может что-то измениться. Буквально накануне Госдума приняла в I чтении законопроект о регулировании майнинга. Как сообщает ТАСС, документом предусматривается, что требования к деятельности физических и юридических лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, в том числе участников майнинг-пула, будут устанавливаться правительством РФ по согласованию с Банком России. Контролировать исполнение этих требований станет Минцифры. Право осуществлять майнинг получат только российские юрлица и индивидуальные предприниматели, включенные в соответствующий реестр. Физлица, которые не превышают установленные правительством РФ лимиты энергопотребления, получат право на майнинг цифровой валюты без включения в реестр. Порядок ведения реестра предлагается устанавливать нормативным актом правительства. Для урегулирования вопросов энергопотребления при осуществлении майнинга цифровой валюты законопроектом предусматриваются полномочия правительства устанавливать запрет на майнинговую деятельность в отдельных субъектах РФ или на определенных их территориях.