Россельхозбанк запустил акцию «Рецепт для бизнеса»

РСХБ запустил акцию «Рецепт для бизнеса» для владельцев ресторанов и кафе. В рамках акции юридические лица или индивидуальные предприниматели смогут воспользоваться специальными условиями по торговому эквайрингу, а также дополнительными преимуществами обслуживания в банке. Заключить договор в рамках акции можно до 28 декабря 2024 года.
В акции могут принять участие владельцы кафе, ресторанов, баров, кейтеринговых компаний, предприятий быстрого питания (основной или дополнительный код ОКВЭД 56[1]). Основные преимущества заключения договора в рамках акции:
- торговый эквайринг с комиссией 0,4% от суммы операций;
- предоставление и подключение оборудования – бесплатно;
- открытие и обслуживание счета – бесплатно;
- переводы на счета физических лиц – бесплатно до 300 тыс. рублей в месяц;
- внешние переводы на счета ЮЛ/ИП по ДБО – бесплатно;
- выдача наличных денежных средств – бесплатно до 150 тыс. рублей в месяц;
- Интернет-банк и Мобильный банк – бесплатно.
«Россельхозбанк предлагает действующим и потенциальным клиентам современные финансовые решения, которые помогают развивать бизнес. Мы регулярно расширяем свою продуктовую линейку и адаптируем сервисы к различным потребностям клиентов. Ресторанный бизнес является одной из самых активно развивающихся сфер предпринимательской деятельности. РСХБ оперативно реагирует на вызовы рынка и готов предоставить лучшие условия, которые позволят предпринимателям увеличить свою прибыль», - комментирует директор Департамента транзакционного бизнеса Россельхозбанка Валерий Талалаев.