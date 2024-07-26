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Россельхозбанк запустил акцию «Рецепт для бизнеса»

РСХБ запустил акцию «Рецепт для бизнеса» для владельцев ресторанов и кафе. В рамках акции юридические лица или индивидуальные предприниматели смогут воспользоваться специальными условиями по торговому эквайрингу, а также дополнительными преимуществами обслуживания в банке. Заключить договор в рамках акции можно до 28 декабря 2024 года.

В акции могут принять участие владельцы кафе, ресторанов, баров, кейтеринговых компаний, предприятий быстрого питания (основной или дополнительный код ОКВЭД 56[1]). Основные преимущества заключения договора в рамках акции:

  • торговый эквайринг с комиссией 0,4% от суммы операций;
  • предоставление и подключение оборудования – бесплатно;
  • открытие и обслуживание счета – бесплатно;
  • переводы на счета физических лиц – бесплатно до 300 тыс. рублей в месяц;
  • внешние переводы на счета ЮЛ/ИП по ДБО – бесплатно;
  • выдача наличных денежных средств – бесплатно до 150 тыс. рублей в месяц;
  • Интернет-банк и Мобильный банк – бесплатно.

«Россельхозбанк предлагает действующим и потенциальным клиентам современные финансовые решения, которые помогают развивать бизнес. Мы регулярно расширяем свою продуктовую линейку и адаптируем сервисы к различным потребностям клиентов. Ресторанный бизнес является одной из самых активно развивающихся сфер предпринимательской деятельности. РСХБ оперативно реагирует на вызовы рынка и готов предоставить лучшие условия, которые позволят предпринимателям увеличить свою прибыль», - комментирует директор Департамента транзакционного бизнеса Россельхозбанка Валерий Талалаев.

[1] ОКВЭД: 56.1; 56.10; 56.10.1; 56.10.2; 56.10.21; 56.10.22; 56.10.23; 56.10.24; 56.10.3; 56.2; 56.21; 56.29; 56.29.1; 56.29.2; 56.29.3; 56.29.4; 56.3; 56.30.
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/ Сибирское Информационное Агентство /
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