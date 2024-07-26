«Слата» и «ХлебСоль» попали в список самых прибыльных компаний продуктовой розницы по версии Forbes

Ежегодно в последнюю субботу июля свой праздник отмечают работники торговли. В Восточной Сибири есть яркий флагман – компания «Слата», которая задает путь и стандарты торгового сервиса в регионе уже более двадцати лет.

Результаты торговых сетей «Слата» и «ХлебСоль» были отмечены в ежегодном рейтинге Forbes – 2024, где сибирский ритейлер занял 15 место среди «Самых прибыльных компаний продуктовой розницы». Как «Слата» справляется с вызовами, и какой курс держит, подробнее рассказал управляющий директор торговых сетей «Слата» и «ХлебСоль» Дмитрий Ишевский.

Рост в условиях турбулентности

– Покупательский спрос вернулся на траекторию уверенного роста. Можно говорить о позитивных признаках: с осени прошлого года мы наблюдаем приток новых покупателей. За первую половину 2024 года трафик в формате супермаркета увеличился на 3%. В дискаунтерах «ХлебСоль» прирост также удержался в положительных значениях.

Сегодня перед ритейлом стоят две глобальные задачи – удержать покупателя и удержать кадры. Мы привлекаем своих потребителей не только за счет лояльного ценообразования – мы стремимся дарить людям эмоции: придумываем новые фестивали, вовлекающие акции. Конечно, работаем с ассортиментом, вводим новые позиции, усиливаем те категории товаров, которые генерируют трафик. Также мы активно развиваем категорию фруктов и овощей, молочный ассортимент, направление алкомаркета.

Вызовы времени

– Они всегда были и будут. С чем-то мы только учимся работать, а что-то научились делать давно. К примеру, логистика. Ситуация в коммерческих перевозках остается нестабильной: прямое транспортное сообщение с Европой по-прежнему отсутствует, есть проблемы с расчетами с китайскими партнерами, ощущается нехватка автопарка и водителей, экспедиторов. Этим пользуются транспортные компании – завышают тарифы на свои услуги. Мы предвидели такой сценарий еще в прошлом году, поэтому решили сокращать долю аутсорсинга в перевозках и серьезно увеличивать собственный автопарк. Закупили достаточно большое количество грузовиков. И в этом году, когда заказчики столкнулись с удорожанием логистики в среднем на 10-15%, а некоторые – до 20% по сравнению с прошлым годом, мы уложились в минимальные 4%.

Наш покупатель хочет каждый день приобретать качественные фрукты и овощи. В этом году мы кардинально поменяли ситуацию в этом направлении. Ранее торговые сети проигрывали мелким фруктовым магазинчикам и ларькам предпринимателей из ближнего зарубежья в ассортименте, в качестве продукции и часто в цене.

В 2023 году мы нарастили объем прямого импорта фруктов – например, собственные поставки из Китая увеличили почти на 40% относительно 2021-2022 годов. За счёт больших объёмов мы выигрываем в цене. Теперь покупателям гораздо удобнее брать весь плодоовощной фреш в супермаркете. По статистике, в чеке потребителя на эту категорию товаров обычно приходится до 50%.

Привлечение и удержание сотрудников

– Раньше отрасли делили кандидатов между собой: у ритейла были одни требования и один контингент, у технологических компаний – другой, у производственников – третий. А сейчас все готовы брать кандидатов даже без опыта. Компания «Слата» не исключение. Мы расширили границы поиска, включив такие, не всегда очевидные категории, как: школьники и студенты, самозанятые, мигранты, пенсионеры и инклюзивный найм. В Иркутской области спрос на линейный персонал в ритейле по сравнению с прошлым годом вырос на 30%, а количество резюме сократилось на 20%. Мы стали искать конкретные болевые зоны и категорию персонала, где сможем инвестировать в индексацию зарплат с наибольшей эффективностью. Уже в этом году мы провели две индексации для торговли: первая прошла 1 мая, вторая – в июле. Серьезное повышение заработных плат – порядка 19% – с 1 июля мы устроили и для логистического комплекса.

Мы работаем не только на привлечение сотрудников, но и на удержание. В этом плане показала свою эффективность так называемая доплата за стаж – в зависимости от того, сколько человек у нас работает, начиная от 6 месяцев, он получает прибавку к зарплате. Например, после 4 лет работы постоянная доплата будет примерно пять тысяч рублей.

Второй год «Слата» в составе X5 Group

– В результате интеграции с Х5 Group мы централизовали федеральные поставки. За счет этого мы получаем наиболее выгодные предложения от поставщиков – соответственно, можем предложить хорошие цены и покупателям. Мы теперь выкладываем товар совершенно по-другому – это касается и «ХлебСоли», и «Слаты». Благодаря нашему альянсу мы смогли улучшить условия эквайринга.

Вместе с тем, компания, как и прежде, операционно управляется людьми, которые работали в «Слате» и до слияния. Все это вкупе позволяет «Слате» показывать по-настоящему феноменальные результаты. Прошлый год был лучшим за всю историю торговой сети: мы повысили свои показатели относительно 2022 года на 100%. В 2024-м позитивный тренд продолжается. Это большая работа всей команды, которая, несмотря на турбулентность в экономике в последние четыре года, чутко улавливает меняющиеся тренды в ритейле, быстро на них реагирует и показывает отличные результаты и высокий уровень профессионализма.