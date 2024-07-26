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Когда выгоднее покупать авиабилеты?

Покупка за два-три месяца до вылета является оптимальной стратегией. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на сервис «Купибилет».

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Так, авиакомпании устанавливают цены на билеты в зависимости от спроса и предложения. Этот процесс динамичен и подвержен изменениям. За полгода до вылета стоимость может значительно варьироваться, поскольку авиакомпании еще не имеют точных данных о загрузке рейсов и спросе. За два-три месяца до вылета цены становятся более стабильными и предсказуемыми. Это объясняется тем, что на этом этапе у авиакомпаний уже есть более точное представление о заполненности рейсов и они могут корректировать цены с учетом реального спроса. Таким образом, путешественники, покупающие билеты за два-три месяца, могут избежать резких колебаний цен и получить более выгодные предложения.

Напомним, что в Иркутской области к 2036-му прогнозируется рост турпотока до 3,6 млн человек. Рост туристического потока в 2 раза спрогнозировали в Иркутской области к 2036 году. Об этом на совещании, посвященному перспективам развития туризма в Прибайкалье, рассказал губернатор Игорь Кобзев. Глава региона отметил, что важно поддерживать баланс, создавая оптимальные условия для путешествий и отдыха. Необходимо максимально сохранить уникальную природу Байкала. Это возможно только при условии комплексного подхода, в который включили пять направлений.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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