Майнингом в России смогут заниматься только юрлица и индивидуальные предприниматели

В России, вероятно, легализуют майнинг. Добычу криптовалюты урегулируют соответствующим законом, его в первом чтении приняла Госдума. Как значится в пояснительной записке, мера позволит декларировать полученный доход и уплату налогов. Заниматься майнингом смогут только юрлица и индивидуальные предприниматели после включения в специальный реестр. В противном случае, им разрешат продолжить работу, но запретят превышать установленные лимиты энергопотребления.

Майнеров обяжут предоставлять адреса кошельков и информацию о сделках государственным ведомствам, а также отчитываться о полученной криптовалюте в Росфинмониторинг. Эта же служба будет вести перечень адресов, через которые предположительно отмывали деньги или финансировали терроризм.

Кроме того, законом запрещается обращение криптовалюты внутри страны и ее реклама. В результате многие площадки уйдут в серую зону, полагает старший аналитик Bestchange.ru Никита Зуборев: «Единственное, что полезное проговорили в этом законе,— это понятие майнинг, различные майнинг-пулы и вещи, связанные с этими терминами. Просто ввели в правовое поле. Это то, что давно нужно было сделать, а все остальное пока — очень рамочный закон. Самый большой риск — это запрет организации оборота внутри России, в том числе они запрещают рекламировать те сервисы, которые предоставляют этот оборот внутри страны. Если простыми словами говорить, это различные обменные пункты, которые сейчас существуют, криптобиржи, которые связаны с рублем. Возможно, они там имеют какие-то представительства или офисы, они будут фактически запрещены законом.

Это довольно сильно усложнит процессы именно конвертации рубли—криптовалюта. Если не запретит полностью, то, скорее всего, просто часть сервисов уйдет в серую зону, потому что они будут вынуждены перерегистрироваться где-то за границей. В то же время у них должны быть реквизиты российских банков, чтобы как-то работать с рублем, и как это будет вообще выглядеть в итоге, очень сложно себе представить».

На прошлой неделе Владимир Путин обвинил майнеров в нехватке электроэнергии, в частности, в Бурятии и Иркутской области. Ранее, в Минэнерго предлагали в пять-десять раз повысить тарифы для майнеров во избежание дефицита.

Согласно законопроекту, правительство сможет запрещать добычу криптовалюты в отдельных регионах. Что может серьезно ударить по городам-лидерам в майнинге, предупреждает бывший директор Binance в СНГ Владимир Смеркис: «Майнеры являются самыми стабильными клиентами, которые потребляют электроэнергию, они платят вовремя, ровным образом потребляют электроэнергию, у них нет скачков. Поэтому если у государства есть задача продавать электроэнергию стабильному клиенту, конечно, если нет дефицита в том или ином регионе, то я не вижу здесь никаких препятствий. Вообще, лучше не ограничивать, а регулировать, сделать экономически выгодную модель, по которой майнеры смогут работать, а государство сможет получать для себя различного рода выгоды в виде отчислений. Единственное, что мне не очень нравится, это ограничение каких-либо регионов, то есть у нас не так много регионов, в которых есть дефицит электроэнергии. У нас есть много регионов, которые очень хорошо подходят для майнинга. Мы знаем, что это Иркутск и другие более холодные города были выбором многих майнинг-компаний».

Елена Тюленева