Три лесных пожара погасили за сутки в Иркутской области

Накануне, 25 июля, в лесном фонде региона ликвидировано два вновь зарегистрированных пожара в Мамско-Чуйском районе, возникших из-за гроз, на общей площади 142 гектара. Также потушен один ранее обнаруженный пожар общей площадью 36 гектаров в Киренском районе.

Продолжается ликвидация ранее локализованного пожара на общей площади 100 гектаров в Киренском районе.

Вновь зарегистрировано 25 июля и действуют восемь лесных пожаров, возникших из-за гроз, на общей площади 121 гектар: по три – в Мамско-Чуйском и Бодайбинском районах, по одному – в Катангском и Киренском районах.

В действующем состоянии на утро 25 июля в лесном фонде перешло 13 ранее зарегистрированных пожаров на общей площади 5147 гектар: семь – в Бодайбинском районе, пять – в Мамско-Чуйском, один – в Киренском районе.

Всего тушение лесных пожаров 25 июля вели 371 человек с применением 50 единиц техники. Авиационный мониторинг лесопожарной обстановки осуществляли три самолета Ан-2 и четыре легкомоторных самолетов. Два вертолета Ми-8 были задействованы в передислокации личного состава лесных формирований. Общий налет воздушных судов – 35 часов 25 минут.