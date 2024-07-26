Гражданина Китая задержали в аэропорту Иркутска с 70 килограммами оборудования для майнинга

Туристу грозит штраф. Об этом сообщают в Сибирском таможенном управлении.

Сотрудники таможенного поста аэропорт Иркутск во время таможенного контроля рейса «Харбин-Иркутск» выявили коммерческую партию сетевых распределительных блоков питания для майнинга, которую пытались ввезти без обязательного декларирования.

Для прохождения таможенного контроля мужчина выбрал «зеленый коридор», заявив этим об отсутствии товаров, подлежащих декларированию. Пассажир пояснил, что оборудование сам не приобретал, ввез его по просьбе своего знакомого.

В отношении нарушителя Иркутской таможней возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров). Товары изъяты таможней и направлены на экспертизу для идентификации и определения их стоимости.