Подтопления наблюдаются в шести населенных пунктах Иркутской области

На 26 июля в Иркутской области в 6 населенных пунктах подтоплены 20 жилых домов, 30 приусадебных участков, 3 участка дорог местного значения. Об этом пишет в своем Telegram-канале губернатор Игорь Кобзев.

Из зон опасностей заблаговременно были эвакуированы 62 человека, в том числе 31 ребенок. В пунктах временного размещения находятся 27 человек, из них 15 детей. Остальные граждане размещены у родственников. Жалоб от населения не поступало.

Нижнеудинский район

Подтоплены 20 жилых домов (проживают 53 человека, из них 25 детей) и 21 приусадебный участок. Нарушено автомобильное сообщение с тремя населенными пунктами Октябрьский, Усть-Кадуй, Атагай. На 28-м километре автодороги Нижнеудинск – Боровинок – Чуна идут восстановительные работы на пострадавшем от воды временном мосту. На территории муниципального образования введен режим ЧС.

Тайшетский район

Подтоплено 8 приусадебных участков, 2 участка дорог. Ограничено движение от Рождественки до Покровки, от Зареченска до Троицка (проезд автомобилей повышенной проходимости). От воды освободились 45 приусадебных участков и территории 2-х социально-значимых объектов.

Тулунский район

Подтоплен 1 приусадебный участок. По поручению первого заместителя Губернатора Иркутской области Романа Андреевича Колесова в Тайшет и Нижнеудинск убывают заместитель начальника управления по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и организации регионального государственного надзора министерства имущественных отношений Иркутской области Александр Георгиевич Иванов и первый заместитель начальница ОГКУ «Центр ГО и ЧС» Геннадий Владимирович Заварзин.