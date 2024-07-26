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В Иркутске установят 238 камер видеонаблюдения

В Иркутске планируют установить 238 камер видеонаблюдения, из них 78 смонтируют в подземных пешеходных переходах. Еще 160 камер оборудуют на 6 территориях, которые будут благоустроены в 2024 году

– Это позволит не только снизить количество правонарушений, но и уберечь объекты от актов вандализма, – уточняет пресс-служба мэрии.

Всего в настоящее время в Иркутске работает более 1000 камер на 54 общественных пространствах. Вся информация с них передается в Единый центр видеонаблюдения Иркутска.

– Как показывает практика, полиция все больше использует возможности городского видеонаблюдения при розыске подозреваемых или установлении составов преступлений. Кроме того, за помощью часто обращаются различные организации и жители, – прокомментировал директор МКУ «Безопасный город» Алексей Зяблицкий .


/ Сибирское Информационное Агентство /
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