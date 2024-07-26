В Байкальске открылась выставка, посвященная лигнину

В Байкальске открылась выставка «Задача 1966: лишний элемент», посвященная одному из самых загадочных аспектов истории Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) — лигнину. Комбинат, закрытый более 10 лет назад, оставил после себя множество тайн, и выставка помогает пролить свет на одну из них.

Что такое лигнин? Этот химический компонент, захораниваемый в специальных картах-накопителях, до сих пор вызывает споры и вопросы. На выставке посетители могут узнать о его природе и возможных последствиях использования.

Создание музея началось в 2022 году, когда организаторы призвали жителей и бывших сотрудников завода делиться артефактами и историческими материалами. Многие экспонаты были найдены на территории предприятия. Выставка проходит в переоборудованном здании бывшего информационно-вычислительного центра (ИВЦ), который теперь служит информационно-выставочным центром. На первых двух этажах можно увидеть экспозиции местного художника Юрия Алексеева и фотовыставку «Оглянись назад», с архивными фотографиями Байкальска и комбината. На втором этаже представлена выставка «Арт и факты» Алексея Андрусяка, включающая артефакты, связанные с деятельностью предприятия, в том числе оригиналы картин художника Виталия Рогаля, изображающих панорамы комбината.

Особый интерес вызывает «ленинская комната», где представлены политическая литература, партбилеты, транспаранты и елка, сделанная из целлюлозных шариков.

Сама выставка «Задача 1966: лишний элемент» расположилась на третьем этаже выставочного пространства в пяти тематических залах. Все этапы производства целлюлозы и хронология событий, связанных с образованием накопителей шлам-лигнина, показаны с большой тщательностью. Мельчайшие подробности отражены в макетах – автокары, ванны, механизмы – воссозданы по чертежам, хранящимся в архиве заводоуправления

Однако задумка авторов гораздо глубже. Они попытались сравнить путешествие вглубь дерева и химию производства с погружением в себя. Отделение лигнина от настоящего и ценного что есть в древесине – целлюлозы - сродни метаморфозам, происходящим с человеком в процессе его жизни. По задумке, зритель в рамках одной выставки сможет оказаться в разных состояниях: от хаоса и упадка до упорядоченности, чистоты и спокойствия. Поэтому у посетителя будут два путеводителя, выбор между которыми определит роль на время осмотра выставки: будет ли он туристом или философом.

Организаторы отмечают, что выставку уже посетили более 200 человек.