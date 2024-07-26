Иркутская область стала лидером по количеству открытых франшиз Fix Price в России

В регионе открыто 106 франчайзинговых магазинов.

Fix Price за первое полугодие 2024 года открыла 21 франчайзинговый магазин*, 19 из которых – в России. При этом сеть партнеров, открывающих магазины Fix Price по франшизе, расширилась на 12 юридических лиц.

70% франчайзинговых магазинов владеют организации-франчайзи, которые являются владельцами одной точки Fix Price, еще 13% владеют двумя, еще около 17% - тремя и более точками. Самым крупным является организация-франчайзи, владеющая 45-ю точками.

Всего на 30 июня под брендом Fix Price открыты 724 магазина на всех рынках присутствия, включая 609 магазинов в России. Наибольшее количество франчайзинговых магазинов Fix Price в России сосредоточено в Иркутской области (106), Ханты-Мансийском автономном округе (84), Архангельской (49) и Мурманской (43) областях.

Кроме России, магазины по франшизе Fix Price в первом полугодии открывались в зарубежных географиях: по одному в Узбекистане и Монголии (рост количества магазинов до 23 и 4 магазинов соответственно), два – в Армении (до 4 магазинов).

Fix Price - сеть магазинов низких фиксированных цен. На 31 марта 2024 года сеть магазинов Fix Price насчитывала 6 545 магазинов в России и странах ближнего зарубежья. В 2023 году выручка Компании составила 291,9 млрд руб., EBITDA – 53,1 млрд руб., чистая прибыль – 35,7 млрд руб. (в соответствии с МСФО).

*Чистые открытия – открытия за вычетом закрытий.