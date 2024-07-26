В Иркутске закрывается гастрономический бар-ресторан

Заведение входило в десятку лучших ресторанов Иркутской области.

В Иркутске закрывается «Design bar», сообщил в соцсети основатель Михаил Григорьев. Последний день работы – 10 августа.

По его словам, гастрономический бар-ресторан, который проработал 12 лет, закрывается по экономическим причинам.

«Наша идея о доступной гастрономической еде, хорошем вине и потрясающих коктейлях удалась. Мы были родоначальниками коктейльной культуры в Иркутске. Но время прошло, нужно уметь ставить точку», – написал Михаил Григорьев.

Напомним, что «Design bar» вошёл в лонг-лист-2024 известной ресторанной премии Wheretoeat Russia, которую называют «российским Мишленом». Заведение оказалось в числе десяти лучших ресторанов Иркутской области, отмеченных экспертным сообществом. В топ-10 также вошли Andreano, 33 вино и тапас, Bardo,Охотников, Стрижи, Сыр в масле, La Premiere Cafe, Le Chef и Лес и степь.