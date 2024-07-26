Михаил Сигал: “Июль 2024 года – это идеальный шторм для девелоперов”

Ситуация на строительном рынке сегодня гораздо лучше, чем была в 2015 году, считает Михаил Сигал, генеральный директор АО «Восток Центр Иркутск». Вопрос в том, как долго продлится период высоких процентных ставок.



“Я бы сказал, что июль 2024 года для девелоперского бизнеса - это аналог идеального шторма. Это испытание компании на устойчивость, проверка тех управленческих решений, которые мы превентивно принимали, готовясь к изменениям на рынке”, - считает Михаил Сигал.

По его мнению, не исключено сокращение объемов строительства. Ведь при снижении спроса, наполнение счетов эскроу замедлится, а выборка проектного кредита при сохранении объемов и темпов строительства будет продолжаться. И если эта ситуация затянется и в какой-то момент сумма на эскроу-счетах перестанет перекрывать объем выбранных кредитных средств, ставка для застройщиков вырастет до рыночных значений в 19-20% годовых. В этом случае расходы на ее обслуживание будут съедать маржу, и компании рискуют уйти в минус. Проще заморозить часть проектов до лучших времен.

“Мы проработали несколько сценариев развития событий. Мы сегодня чётко понимаем, как будем возвращать взятые ранее кредиты, как будем управлять проектами, которые находятся на начальной стадии. В случае стагнации на рынке мы готовы приостановить часть из них, но пока я не вижу предпосылок для такого шага”, - отмечает Михаил Сигал.

Чего ожидать точно не стоит, так это снижения цен, убежден эксперт. Во-первых, потому что у застройщиков нет возможностей для существенной коррекции: маржинальность стройки регламентируется банком, который предоставляет проектное кредитование. А он в свою очередь рассчитывает ее с учетом минимальной доходности, которая обеспечивает устойчивость проекту. Если застройщики “упадут” ниже это отметки, банк просто откажет в кредите. Во-вторых, дисконт не сможет стимулировать спрос: для покупателей сегодня важнее не цена квадратного метра, а сумма ежемесячного платежа. При снижении цены жилья на 5-7% (а больше себе ни один застройщик позволить не сможет), платеж существенно не изменится.

“Представьте, что вы находитесь высоко в горах, там, где разряженный воздух, мало кислорода и реакция человека замедленна. В такой ситуации очень важно не делать резких движений, обдумывать каждый шаг - вот таким должно быть правильное поведение в период турбулентности”, - сравнивает Михаил Сигал.