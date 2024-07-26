Чего ждёт рынок от самого непредсказуемого заседания ЦБ?

«В пятницу состоится, пожалуй, самое непредсказуемое заседание Банка России», пишут в своём отчете аналитики БКС Мир инвестиций. Каков консенсус-прогноз? И что будут с рынком в случае принятия того или иного решения?

О возможном повышении ключевой ставки представители ЦБ начали заявлять еще за месяц до заседания. Поводом к жесткой риторике послужил скачок инфляции и инфляционных ожиданий.

Аналитики выделяют четыре возможных сценария:

Сохранение ставки на текущих 16% Повышение до 17% — именно такое решение ждут в БКС Повышение до 18% — консенсус Шоковый сценарий повышения до 19–20%

Макроэкономический опрос Банка России свидетельствует о том, что экономисты ожидают среднее значение ключевой ставки на этот год в размере 16,8%, данная цифра означает, что ставку повысят до 18%.

Опрос «Ведомостей» показал, что большинство аналитиков ожидают роста ключевой ставки до 18%.

Почти все эксперты, опрошенные РБК, тоже ждут повышения ключевой ставки — в основном до 18%:

Все 28 аналитиков, опрошенных Reuters, считают, что повышение ставки неизбежно. При этом подавляющее большинство опрошенных прогнозирует повышение до 18% и лишь 4 аналитика склоняются к 17%.

Представители бизнеса лоббируют смягчение денежно-кредитной политики. О необходимости снижения ключевой ставки не раз заявлял Олег Дерипаска. Глава Роснефти Игорь Сечин выразил надежду на то, что Банк России последует примеру Народного банка Китая, который на этой неделе свои ставки снизил.

— Итак, консенсус-прогноз по ставке — 18%, - резюмируют аналитики БКС Мир инвестиций. - Это означает, что если Банк России, действительно, примет такое решение, то рынок к нему морально готов. Котировки ОФЗ также отыграли данный сценарий. С другой стороны, если шаг повышения окажется меньше, как того ожидают аналитики БКС, то рынок будет приятно удивлен и восстановление гособлигаций может пойти с ускорением, особенно длинных выпусков.