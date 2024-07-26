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В Усолье-Сибирском планируют построить новые КОС

Глава Иркутской области Игорь Кобзев принял участие в совещании по вопросам ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде, которое прошло под председательством заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Патрушева. На мероприятии обсудили вопрос создания новых КОС в Усолье-Сибирском, рассказали в пресс-службе регионального правительства.

«Источник финансирования по строительству очистных сооружений в Усолье-Сибирском не определен. <…> Прошу Вас, Дмитрий Николаевич, поддержать Иркутскую область и дать поручение проработать вопрос о включении объекта по строительству КОС в Усолье-Сибирском в формируемый федеральный проект «Вода России»», – обратился губернатор.

Кроме того, КОС планируют обновить в Байкальске. Реконструкция объектов предварительно включена в формируемый федеральный проект «Сохранение уникальной экосистемы озера Байкал» на 2025-2030 годы.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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