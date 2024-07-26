Свалку объемом свыше 1 тысячи кубометров ликвидировали в Ольхонском районе

В бухте Заворотная Ольхонского района ликвидировали свалку, состоящую из крупногабаритных предметов. Подробности рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

Объем вывезенного мусора составил 1037 кубометров. Кучу отходов образовало предприятие, которое добывало микрокварциты. С участка площадью 0,5 га вывезли металлические конструкции и емкости, а также грузовую технику.

Чтобы убрать свалку, необходимо было добираться 200 км по воде по Байкалу до самой бухты от Малого моря. Доставлять технику и вывозить мусор пришлось на барже.

Всего в 2024 году в лесном фонде были убраны 39 несанкционированных свалок на площади 17,71 га в объеме 971,4 кубометров. Из них в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории – 30 свалок.