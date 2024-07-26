Новости

Байкальский саммит РГУД
Михаил Сигал: “Июль 2024 года – это идеальный шторм для девелоперов”
Эксперты рынка недвижимости: "Борьба за потребителя развернется в плоскости качества, а не цены"
Склады с перспективой спроса. КРИО проанализировала ситуацию со складской недвижимостью в регионе
Все материалы сюжета

Приангарье перевыполнило план по вводу жилья

Иркутская область в первом полугодии 2024 года перевыполнила установленный Минстроем РФ план по вводу жилья, рассказали в пресс-службе регионального правиьельства.

На 1 июля 2024 года объем введенного в эксплуатацию жилья составил 854,3 тыс. кв. м, что равно 67,9 % от годового планового показателя Минстроя РФ и 112,3% к аналогичному периоду 2023 года. 

 Среди субъектов СФО по темпам ввода жилья Приангарье занимает третье место, уступая Новосибирской области и Красноярскому краю.

Всего в регионе с начала года было введено 116,2 тыс. кв. м в многоквартирных домах и 738,1 тыс. кв. м индивидуального жилищного строительства. Лидерами по вводу жилья за первое полугодие стали Иркутский район, Иркутск, Шелеховский и Ангарский городской округа, а также город Черемхово.

«Помимо традиционных лидеров отмечу, что планы за первое полугодие 2024 года по вводу в эксплуатацию жилья перевыполнены в ряде муниципальных образований. В Ольхонском, Нукутском, Тулунском районах более чем в три раз превышен ввод жилья, в Слюдянском, Усть-Илимском и Зиминском – в два раза. Увеличение объемов связано с поддержкой индивидуального жилищного строительства и инвестициями в инфраструктуру», – резюмировал министр строительства региона Александр Галкин.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Как меняется роль городских набережных – в мире, в России, в Иркутске
Набережные мира. Как редевелопмент прибрежных территорий меняет жизнь городов
Вода в цене. В чем ценность набережных для рынка недвижимости
«Вернуть» реку людям. Как меняется роль городских набережных – в мире, в России, в Иркутске
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес