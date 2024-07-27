Свыше 150 человек в Иркутской области обманули при долевом строительстве

52-летнего и 54-летнего местных жителей заподозрили в мошенничестве а Иркутской области. Подробности рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

По версии следствия, с августа 2019 года по апрель 2022 года фактический руководитель совместно с директором организации-застройщика привлекали деньги граждан для строительства многоквартирных домов с автостоянками в Ленинском районе Иркутска по договорам о долевом участии в строительстве.

Взятые на себя обязательства застройщик не выполнил, строительство домов не завершил, объекты в эксплуатацию не ввел, полученными по договорам денежными средствами распорядился по своему усмотрению. От действий обвиняемых пострадали 152 дольщика, размер ущерба превысил 109 млн рублей.

Кроме того, в 2021-2022 ггодк соучастники организовали изготовление документов, содержащих фиктивные сведения о выполнении работ и поставке материалов при строительстве школы в мкр. Рудоуправление г. Слюдянка Иркутской области в рамках муниципального контракта, заключенного с администрацией МО Слюдянский район. Сумма похищенных денежных средств составила более 7,4 млн рублей. Расследование продолжается.