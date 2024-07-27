Повышение уровня воды в реках выше критических отметок спрогнозировали в Иркутской области

В Иркутской области спрогнозировали рост уровня воды в некоторых реках выше критических отметок. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В частности, на реке Икей в районе села Икей Тулунского района ожидается повышение уровня воды до отметок 425–455 см при критической отметке 430 см, возможно затопление пониженных участков местности.

На реке Бирюсе в районе Бирюсинска продолжится повышение уровня воды до 470-500 см при предельном значении 480 см, вероятно частичное затопление территории населенного пункта.

Контроль гидрометеорологических параметров, в том числе на дополнительных постах, уточнение текущей обстановки осуществляется в круглосуточном режиме.