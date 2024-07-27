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Свердловский район Иркутска частично остался без электричества

Сегодня в 7:42 в Иркутске произошло частичное отключение электроэнергии в некоторых домах Свердловского района. Подробности рассказали в пресс-службе ИЭСК.

«Под отключение попала часть домов на улицах 2-я Железнодорожная, 4-я Железнодорожная, Гоголя, Касьянова, Лермонтова, Маяковского, Румянцева, Профсоюзная, Мостовой», – говорится в сообщении.

Бригада Южных электрических сетей направлена для определения и устранения причины отключения. Ориентировочное время восстановления электроснабжения – 11:00.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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