Жители Иркутской области с начала года отдали мошенникам свыше 1 млрд рублей

С начала года жители Приангарья отдали мошенникам свыше 1 миллиарда рублей. Преступники используют как старые, так и новые методы обмана. Подробности сообщаются в телеграм-канале ГУ МВД России по Иркутской области.

Аферисты действуют дистанционно и обманывают людей, даже находясь в других городах и странах. Только за прошедшие сутки им удалось «развести» 12 жителей Иркутской области на 14,2 млн рублей.

Одна из жертв – мужчина – передал средства под предлогом обновления банковского приложения через портал Госуслуги. Злоумышленники позвонили заявителю со схожего с трехзначным номером телефона банка.

Заявитель назвал код из СМС и перевел все деньги якобы на безопасный счет. Выполнив инструкции звонивших, местный житель потерял 2 миллиона 270 тысяч рублей.